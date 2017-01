Zero Hora comemora 52 anos discutindo o futuro do jornalismo em um Em Pauta ZH especial

Com o objetivo de provocar a discussão permanente sobre as transformações e o futuro do jornalismo, Zero Hora comemora seu 52° aniversário, nesta quarta-feira (4), promovendo um Em Pauta ZH especial. O encontro, no Instituto Ling, em Porto Alegre, contará com a presença dos convidados Eugênio Bucci e Marcelo Canellas e de jornalistas do Grupo RBS e terá transmissão ao vivo no site de Zero Hora e pelas redes sociais. Desta vez, assinantes do jornal e formadores de opinião também estarão na plateia, ao lado de professores e alunos de Comunicação e profissionais de imprensa, público tradicional do Em Pauta ZH.

Confira a programação do Em Pauta ZH Especial de Aniversário – Futuro do Jornalismo

No site de Zero Hora, também estará a cobertura dos quatro painéis sobre o papel da imprensa em uma sociedade livre e democrática, com resumos, fotos, vídeos e entrevistas com os palestrantes.

Nesta quarta-feira (4), os leitores poderão ainda ler no site o caderno especial Zero Hora 52 anos, que detalha o ciclo da notícia em 24 horas do jornal, traz números que mostram a liderança de Zero Hora na Região Sul e a visão de futuro com os novos produtos. São 16 páginas nas quais ZH reafirma o seu compromisso com jornalismo qualificado, que prioriza informação relevante e análise e promove impacto social. Em 12 imagens, um recorte do trabalho dos fotógrafos de Zero Hora nos últimos cinco anos. Elas fazem parte da exposição que será inaugurada também nesta quarta-feira, no Instituto Ling.

As comemorações dos 52 anos de Zero Hora também incluem visitas aos 25 cursos de Jornalismo do Rio Grande do Sul. As faculdades receberão o ciclo de palestras que anualmente leva repórteres, editores e colunistas de ZH até as salas de aula. Para compartilhar experiências com os futuros jornalistas, o roteiro compreende 15 cidades. A semana de bate-papo nas universidades ocorrerá de 30 de maio a 2 de junho.

Sobre Eugênio Bucci – O jornalista Eugênio Bucci está entre as figuras mais respeitadas no meio jornalístico. Nas salas de aula de graduação e pós-graduação da USP ou nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo e da revista Época, onde escreve quinzenalmente, exercita o talento de falar sobre a mídia atual. É conselheiro do Instituto de Estudos Avançados da USP e integra os Conselhos do Instituto Vladimir Herzog e da Aberje. É formado em Comunicação e em Direito pela USP e autor de livros sobre ética do jornalismo, televisão e comunicação.

Sobre Marcelo Canellas – Um dos jornalistas mais premiados da Globo, imprime em suas reportagens a preocupação com as questões sociais e os direitos humanos. É repórter especial desde 1990 e trabalha no núcleo de reportagens especiais do Fantástico. Para ele, o jornalismo vai muito além da cobertura do acontecimento inusitado. Ele busca a notícia onde ela está escondida, conta histórias de pessoas. É formado em Jornalismo pela UFSM.

Sobre o Em Pauta ZH – Criado em junho de 2015, o projeto já recebeu nomes como Caco Barcellos (TV Globo), Adriana Carranca (Estadão e O Globo), Sérgio Dávila (Folha de S. Paulo) e Eliane Brum.