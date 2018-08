Programador Digital III (Porto Alegre/RS/17412)

Be Sociable, Share!

Principais responsabilidades:

Construir plataformas para suportar o desenvolvimento de produtos digitais para o Grupo RBS;

Reinventar a forma de criação de distribuição de notícias e os meios de comunicação para a era digital;

Propor melhores soluções não apenas técnicas, porém também de usabilidade para o usuário para os respectivos produtos;

Definir as melhores plataformas para desenvolvimento do produto, sejam elas fornecidas por terceiros ou desenvolvidas dentro do grupo;

Codificar, testar, reparar, documentar e implementar produtos digitais;

Pesquisar e criar soluções inovadoras para os produtos digitais do Grupo RBS;

Ser responsável pela arquitetura, referente a construção e manutenção da mesma;

Conhecer todas as camadas que envolvem a aplicação, como: camada de cache, camada de aplicação, cache de aplicação e banco de dados.

Requisitos:

Formação superior concluída em cursos relacionados a TI;

Conhecimento em banco de dados:Oracle, Postgres e mongoDB;

Conhecimento em linguagem de programação: Java 1.5 e 1.8 ou superior e JavaEE; e Framework: Spring (principalmente Spring Boot), EJB, JPA;

Conhecimento em construção de API e serviços (REST e SOA);

Conhecimento em orientação a objetos;

Conhecimento em Integração continua: Maven e/ou Gradle e jenkins (ter criado Jobs);

Conhecimento em Jboss, Oc4J, Glassfish, TomEE, framework Spring;

Conhecimento em CDN;

Conhecimento de heads de páginas web;

Conhecimento em Microservices;

Bons conhecimentos em Linux;

Experiência em montagem de arquitetura de sistemas;

Experiência com sistemas de alta performance e escaláveis;

Experiência em desenvolvimento de sistemas utilizando métodos ágeis (Scrum e Kanban ou XP);

Desejável conhecimento em desenvolvimento na camada WEB(JSP, JavaScript, etc.);

Desejável conhecimento em Docker swarm ou openshift ou Kubernet Microservices.

As vagas do Grupo RBS também são oportunidades para pessoas com deficiência.